В Пензенской области ликвидировали подозреваемого в тройном убийстве

Житель Пензенской области, подозреваемый в убийстве трех человек, ликвидирован при попытке задержания. Он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Напомним, 16 мая в селе в селе Липовка Малосердобинского района местный житель, 1972 года рождения, из охотничьего ружья застрелил бывшую супругу, ее мать и брата. Все потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных ранений. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый скрылся вместе с оружием. В его розыске были задействованы около ста сотрудников специальных подразделений управления Росгвардии по Пензенской области. Для определения его места нахождения использовались служебные собаки, беспилотные летательные аппараты и приборы ночного видения. Вечером 17 мая силовики вышли на след скрывающегося.

При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. На месте происшествия обнаружено охотничье ружье и боеприпасы.

СК по Пензенской области возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Расследование продолжается. По предварительным данным мотивом убийства стали неприязненные отношения между бывшими родственниками.