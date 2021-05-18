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18.05.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области ликвидировали подозреваемого в тройном убийстве

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Житель Пензенской области, подозреваемый в убийстве трех человек, ликвидирован при попытке задержания. Он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Напомним, 16 мая в селе в селе Липовка Малосердобинского района местный житель, 1972 года рождения, из охотничьего ружья застрелил бывшую супругу, ее мать и брата. Все потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных ранений. По данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Подозреваемый скрылся вместе с оружием. В его розыске были задействованы около ста сотрудников специальных подразделений управления Росгвардии по Пензенской области. Для определения его места нахождения использовались служебные собаки, беспилотные летательные аппараты и приборы ночного видения. Вечером 17 мая силовики вышли на след скрывающегося.

При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. На месте происшествия обнаружено охотничье ружье и боеприпасы.

СК по Пензенской области возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Расследование продолжается. По предварительным данным мотивом убийства стали неприязненные отношения между бывшими родственниками.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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