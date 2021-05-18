Полиция Красноярского края возбудила дело о гибели пяти человек в ДТП

Следователи управления МВД по Красноярскому краю возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели пяти человек в Ачинском районе, сообщила сегодня пресс-служба главка.

Напомним, во вторник утром на 633 километре трассы Р255 "Сибирь" "Хонда Цивик Ферио", двигавшаяся со стороны Ачинска в направлении Боготола, столкнулась с автомобилем ГАЗ-2747. Погибли водитель и пассажиры иномарки.

На месте ДТП работают начальник регионального управления ГИБДД, следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинская, трассологическая и автотехническая экспертизы.