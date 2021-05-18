В Томске вышел из комы школьник, потерявший сознание на физкультуре

Ученик томской гимназии, получивший травму на уроке физкультуры, вышел из комы.

- В настоящее время он находится в сознании, дышит самостоятельно, отвечает на вопросы, реагирует, - сообщила начальник Департамента общего образования региона Ирина Грабцевич.

Выяснилось, что несчастный случай произошел по время разминки. Ученики восьмого класса бегали по периметру спортзала, и один из мальчиков налетел на натянутую волейбольную сетку, упал и ударился головой о пол.

Как уже сообщала "РГ" ребенок потерял сознание и был госпитализирован в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №2 в тяжелом состоянии. В департаменте образования уточнили, что проводят внутреннюю проверку по факту случившегося. Обстоятельства несчастного случая также выясняют следователи и прокуроры.