За каждого погибшего в "Зимней вишне" ребенка попросили по 100 млн рублей

Лишившийся сына и дочери Эдуард Ковалевский заявил на заседании Заводского районного суда, что заявленная сумма лишь в некоторой степени отражает тот ад и мучения, которые он испытывает после смерти детей. Потому что на самом деле боль утраты компенсировать невозможно.

А Елена Тесленко, у которой в ТРЦ погибла девятилетняя дочь, попросила суд взыскать 60 процентов суммы компенсации с ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) - компании-собственника "Зимней вишни". По словам женщины, компания сознательно пренебрегала требованиями пожарной безопасности, что стало главной причиной массовой гибели людей. При этом 30 процентов суммы компенсации пострадавшие потребовали взыскать с МЧС, а 10 процентов - с остальных гражданских ответчиков.

До этого суд обязал собственников ТРЦ выплатить родственникам жертв и пострадавшим дополнительные компенсации на общую сумму 154 миллиона рублей.

Прения сторон по первому уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне" начались в Заводском райсуде Кемерова на прошлой неделе. На скамье подсудимых восемь человек: бывшая гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, экс-гендиректор ККК Юлия Богданова и его технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и инженер этой компании Александр Никитин, а также пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин. Гособвинитель запросил для них в качестве наказания сроки лишения свободы от пяти до 14,5 года. А на одном из заседаний Александр Ананьев, который потерял в "Зимней вишне" троих дочерей, попросил суд вернуть уголовное дело на дополнительное расследование. По его мнению, после этого количество подсудимых может увеличиться.

Напомним, 25 марта 2018 года во время пожара в "Зимней вишне" погибли 60 человек, в том числе 37 детей.Еще 147 человек пострадали. С 2019 года в судах Кемерова рассматриваются несколько уголовных дел, в качестве обвиняемых по которым проходят 15 человек. В их числе бывший начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, экс-глава региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова и другие.