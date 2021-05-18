Новости

Комиссия Совфеда составит список самых опасных для РФ информационных ресурсов 19:06
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы 18:58
К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска 18:43
Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации 18:33
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала" 18:28
В Сбербанке не видят признаков перегрева в потребкредитовании 18:24
Ректор РХТУ Мажуга: Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России 18:22
Одной категории работников станет проще выйти на пенсию 18:12
В Севастополе появится подлодка-музей 18:10
Министры экономики и инфраструктуры Украины уволены с постов 17:57
Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу 17:54
Состоялось первое заседание Ассоциации российско-венесуэльской дружбы 17:47
Торгпред РФ в Индии прокомментировал данные о возможном дефиците чая 17:39
23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
Еще двое учеников казанской гимназии обратились за медпомощью 17:20
Исследование: 90% одноразового пластика в мире выпускают 100 компаний 17:02
Школам Петербурга разрешили провести "последние звонки" на улице 16:43
Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии НАТО 16:38
В Минске обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств СНГ 16:33
В Оренбуржье в результате поджога дома погибла мать с двумя детьми 16:27
За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки 16:16
МИД РФ: Делимитация границы Армении и Азербайджана снизит напряженность 16:14
Роспотребнадзор оценил угрозу появления "черной плесени" в России 16:06
Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 17:48
Рубрика: Власть

Волшебная пилюля

Примеров реальной работы брендов на экономику северных территорий пока не много
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 106(8457)
Арктические регионы СЗФО, как и многие субъекты РФ, активно занялись территориальным брендингом. Фирменным стилем обзаводятся целые области и отдельные города, села и даже участки морского побережья. К примеру, скоро новый имидж появится у заполярного Мончегорска, ранее его разработали для Кандалакши и Терского берега, а в Поморье под общим брендом "Северное трехречье" объединились сразу шесть муниципалитетов.
Один из главных брендов региона в целом - Соловки. Фото: Николай Гернет Один из главных брендов региона в целом - Соловки. Фото: Николай Гернет
Один из главных брендов региона в целом - Соловки. Фото: Николай Гернет

Брендинг территории часто заказывают институты развития и предприниматели, которым это необходимо для продвижения своей продукции за пределы региона. Но примеров реальной работы брендов на экономику северных территорий пока не так уж много. Зачастую дело ограничивается использованием фирменного стиля на выставочных стендах и сувенирах. Причина может заключаться как в неправильном управлении новым имиджем, так и в том, что с его появления прошло слишком мало времени, отмечают специалисты.

Фото: iStock
Иностранным туристам выдадут визу в РФ при наличии брони в гостинице

- Брендинг - это не просто разработка логотипа, это целая философия, - поясняет эксперт по развитию территорий Наталья Рыбальченко. - В ее основе лежит идея, которая объединяет всех жителей региона или конкретной местности. Поэтому бренд-стратегия обязательно разрабатывается вместе с ними, при участии предпринимателей и представителей различных сообществ. Проводятся экспедиции, опросы, стратегические сессии. Затем специалисты определяют, в чем заключается уникальность территории, ее главные смыслы, с помощью которых она будет развиваться дальше.

Например, при создании единого туристического бренда Архангельской области за основу взяли ее разнообразие и максимализм в проявлении всех особенностей Севера - от красоты природы до силы духа. В наборе символов Поморья соседствуют Соловки и космодром Плесецк, деревянное зодчество и подводные лодки. А в Ненецком округе сделали ставку на аутентичность и минимализм, который так ценит коренное население тундры.

Брендинг включает не только стратегию и общий дизайн, но и новые креативные карты местности, навигационные знаки и даже фирменные шрифты. Так, на брендовой карте Нарьян-Мара, созданной вместе с его жителями, указаны народные названия зданий, которые бытуют в каждом городе. Специалисты считают, что такие идеи делают столицу заполярного округа теплой и живой, а карта стала настолько популярной, что теперь ее печатают на одеялах и другой продукции.

Однако фирменного стиля мало. В его развитие должны появляться различные бизнес-проекты, творческие идеи, туристические маршруты, события и многое другое. Но это - в идеале, на деле так происходит далеко не всегда.

- Вокруг брендинга может возникнуть целый пул проектов, которые позволят территории заявить о себе в России, а может быть, и в мире. Это очень длительный процесс. Многие думают, что новый бренд, как волшебная пилюля, изменит жизнь региона к лучшему за две недели. Это не так. В Европе подобные стратегии создаются в расчете на десять лет, - отмечает Наталья Рыбальченко.

Вокруг брендинга может возникнуть целый пул проектов, которые позволят территории заявить о себе в России, а может быть, и в мире

Северные бренды гораздо моложе, но выводы о том, работают ли они, можно сделать уже сейчас, полагает руководитель центра социально-политических исследований Вадим Трескин.

- Практика показывает, что бренд становится реальным, когда конкретный бизнес использует его в своей повседневной деятельности. Если же это чисто административная идея, то обычно она исчерпывается официальной символикой на государственных сайтах, выставках и сувенирах. Тот же Ненецкий округ предпринял две попытки создания туристического бренда, и наиболее перспективной оказалась та, что реализуется сегодня и предусматривает продвижение региона с помощью бизнеса. Надо учить его использовать стратегический маркетинг, - считает Вадим Трескин.

Фото: Юрий Мацеевский
Маяк в Заполярье стал памятником федерального значения

В округе предоставляют гранты предпринимателям, которые выпускают продукцию с использованием брендового стиля - например, мармелад из северных ягод. При этом она должна быть качественной, поскольку дело касается имиджа региона.

Но бизнес и без грантов понимает, что ему выгодно использовать уникальность территории. Одна из гостиниц Нарьян-Мара раньше ничем не отличалась от подобных заведений где-нибудь в средней полосе, и там останавливались только командированные. Но в итоге владелец решил использовать тему Пустозерска - первого арктического города: ввели меню с жарехой из оленины, для персонала сшили костюмы под старину - и туристы потянулись, число постояльцев выросло на треть.

По словам Натальи Рыбальченко, у брендинга есть две стороны - внутренняя и внешняя. Он должен вдохновлять местных жителей, а также привлекать инвесторов и показывать потенциальным туристам, зачем нужно приезжать на эту территорию. Внешнее продвижение гораздо сложнее. Как отметили участники недавней деловой миссии в НАО из Петербурга, регион пока остается малоузнаваемым на туристической карте страны, его часто путают с Ямало-Ненецким округом. Несмотря на брендинг, по сравнению с северными соседями турпоток в НАО оставляет желать лучшего. Одна из возможных причин - символика региона пока недостаточно представлена в интернете.

- Это уже вопрос управления брендом как сформированным продуктом, - подытожила Наталья Рыбальченко. - Он представляет собой лишь инструмент продвижения, интеграции территории. Им еще нужно правильно распорядиться, потребуется коммуникационная стратегия, работа с социальными сетями и так далее.

Кстати

Самым устойчивым брендом, по мнению экспертов, становится тот, что создается и развивается совместными усилиями местных администраций, бизнеса и всех жителей территории.

Объединение территорий под общим брендом также дает положительный эффект. Помимо "Северного трехречья" можно привести в пример туркластер "Беломорье", включающий Кандалакшу и Терский берег. Разработчики объединили их на основе контраста: динамичный город - и спокойное побережье для рыбалки и релакса.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар СЗФО Мурманская область Арктика: битва за ресурсы Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы