Школам Петербурга разрешили провести "последние звонки" на улице

В школах Петербурга 22 мая "последние звонки" пройдут в оффлайн-формате. Правда, общешкольные праздники в актовых залах проводить запрещено, сообщает администрация Северной столицы.

У школ есть два варианта проведения торжественного мероприятия. В частности, "последние звонки" можно провести для каждого класса по отдельности. Тогда праздник проходит в кабинете. Второй вариант - праздник переносится на улицу и тогда "последний звонок" может прозвучать для нескольких классов.

Как провести праздник, в школах решают самостоятельно. Родителям разрешили прийти в школу, но при условии, что они будут в масках и станут соблюдать социальную дистанцию.

Правила "последнего звонка" не распространяются на выпускной вечер. В администрации Петербурга отмечают, что этот вопрос в школах решают самостоятельно совместно с классными руководителями. Но сами праздники должны проводиться с соблюдением требований, предъявляемым к общественным мероприятиям. Кроме того, в этом году петербургских школьников пригласят на праздник "Алые паруса", который пройдет в очном формате.