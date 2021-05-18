В отношении гендиректора "Невской мануфактуры" возбудили новое дело

В отношении генерального директора петербургского АО "Невская мануфактура", где произошел крупный пожар, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия".

Прежде гендиректору и его заместителю было предъявлено обвинение по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как сообщают в Следственном комитете РФ, сейчас эти уголовные дела соединены в одно производство.

Следствие полагает, что фигуранты знали, о том, что помещения "Невской мануфактуры" не соответствуют требованиям безопасности, однако не устраняли выявленные проверками нарушения. Кроме того, гендиректор не исполнял возложенные на него обязательства по охране объекта культурного наследия, которым является комплекс задний "Невской мануфактуры" (он же - комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон")

"Из-за преступного бездействия произошло возгорание, которое привело к пожару на объекте культурного наследия регионального значения", - заключают в Следкоме.

Пожар на комплексе помещений "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге произошел 12 апреля 2021 года. В ходе тушения один сотрудник МЧС погиб, двое получили тяжкий вред здоровью.