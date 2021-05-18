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18.05.2021 09:29
Рубрика: Общество

В Петербурге могут усилить ограничения из-за роста больных COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге могут быть введены дополнительные ограничения из-за роста заболевших коронавирусной инфекцией и увеличением числа госпитализированных, об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России".

Фото: Ольга Бухарова/РГ
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В частности, на прошлой неделе число госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло на 30 процентов. В инфекционных стационарах города осталось 11 процентов свободных коек, из-за этого в Петербурге в ближайшие три дня будет развернуто 450 новых мест для пациентов с коронавирусом. В частности, вновь заработает госпиталь в "Ленэкспо".

Сейчас в Петербурге в общественных местах обязательно нужно носить маски. Кроме того, все массовые мероприятия, численностью более 75 человек, должны согласовываться со Смольным. На концертах запрещены танцполы.

Главным фактором, который может сдержать развитие пандемии, городские власти называют вакцинацию. Сейчас прививки сделали себе более 600 тысяч петербуржцев.

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