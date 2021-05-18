В Петербурге загорелся Дом Басевича

В центре Петербурга загорелся Дом Басевича на Большой Пушкарской, 7. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС.

Огонь распространился по помещениям на третьем, четвертом, пятом, шестом этажах, также горит мансарда. Сейчас пожар локализован, на месте работают 32 огнеборца, задействовано семь единиц техники.

Здание было построено в 1912 году в стиле модерн по заказу инженера Басевича. Больше десяти лет назад дом расселили из-за того, что он находился в аварийном состоянии. Тогда же здание отключили от коммуникаций.

Хотя здание пустует, оно не законсервировано. В перспективе здание планируют реконструировать и разместить там общежитие Театра балета Бориса Эйфмана. Но градозащитники выступают против этого проекта.