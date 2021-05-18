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Рубрика: Происшествия

В Петербурге загорелся Дом Басевича

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга загорелся Дом Басевича на Большой Пушкарской, 7. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС.

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Огонь распространился по помещениям на третьем, четвертом, пятом, шестом этажах, также горит мансарда. Сейчас пожар локализован, на месте работают 32 огнеборца, задействовано семь единиц техники.

Здание было построено в 1912 году в стиле модерн по заказу инженера Басевича. Больше десяти лет назад дом расселили из-за того, что он находился в аварийном состоянии. Тогда же здание отключили от коммуникаций.

Хотя здание пустует, оно не законсервировано. В перспективе здание планируют реконструировать и разместить там общежитие Театра балета Бориса Эйфмана. Но градозащитники выступают против этого проекта.

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