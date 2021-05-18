В петербургской Капелле пройдет гала-концерт молодых вокалистов

В Академической Капелле Санкт-Петербурга 18 мая состоится гала-концерт победителей 49-го Всероссийского смотра-конкурса вокалистов-выпускников музыкальных вузов.

Гала-концерт начнется в 19.00. Он пройдет в сопровождении оперно-симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории. Дирижеры - Сергей Федосеев и Василий Юркевич. Молодые вокалисты выступят перед представителями театров, филармоний, концертных организаций, заинтересованных в привлечении новых творческих кадров.

Как рассказали в Капелле, в прослушиваниях приняли участие 84 выпускника из 18 ведущих высших школ музыки России, отобранные кафедрами сольного пения. В этом году традиционный смотр прошел в дистанционном формате - конкурсный отбор проводился по видеозаписям.

Гала-концерт посвящен памяти Ирины Богачевой, народной артистки СССР, профессора, заведующей кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории, возглавлявшей Совет по вокальному искусству при Министерстве культуры РФ.