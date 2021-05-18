В Германии запрещено ездить на электросамокатах по тротуарам. Нарушители этого правила, по данным полиции за 2020 год, стали виновниками 400 из 2155 ДТП с участием электросамокатов. Фото: Gettyimages

Несчастный случай с Давидом Залеевым произошел на Лермонтовском проспекте, недалеко от театра, - 31-летний танцор ехал по тротуару на высокой скорости. На подъезде к светофору увидел пешеходов, попытался их объехать и упал, ударился о тротуар. Артиста госпитализировали, сделали операцию. На видеозаписях с камер наблюдения видно, что в момент происшествия он был без шлема. Специальную защиту, как например, у мотоциклистов, на электросамокатах в принципе не носят, хотя скорость они могут развивать приличную, до 30 километров в час. При этом самокаты ездят не по проезжей части, а по тротуарам и доступны каждому, у кого есть банковская карта.

Электросамокаты буквально заполонили Санкт-Петербург - в городе начал работать сервис кикшеринга, предлагающий взять их напрокат. Новинка пришлась по вкусу. Правда, быстро стало ясно, что с электросамокатами не все так радужно. Сейчас Следственный комитет Петербурга расследует уголовное дело в отношении двух студентов, которых подозревают в целенаправленном наезде на граждан на Невском проспекте. Причем одного из сбитых пешеходов еще и избили. Соцсети бурлят - жертв электросамокатов в Петербурге намного больше. Просто, получив пару синяков и ссадин, пострадавшие не идут фиксировать травмы и не обращаются в полицию. Сейчас городские власти ведут переговоры с основными кикшеринговыми сервисами об ограничении предельной скорости самокатов до 15 километров в час. Предполагается, что требование не разгонять самокаты появится в пользовательских соглашениях, а аккаунты тех, кто нарушает правила, будут заблокированы. Также парковку электросамокатов запретят у метро и на остановках общественного транспорта.

Пока открыт вопрос, где должны ездить электросамокаты. На тротуарах, особенно в историческом центре, часто не могут разойтись даже два пешехода. Сеть велодорожек не охватывает весь город целиком, да и нет в ПДД требования, обязывающего граждан на электросамокатах использовать инфраструктуру для велосипедистов.

Ввести особые правила для любителей самокатов предлагают и власти Новосибирска, который вошел в первую пятерку городов России, где активно осваивают этот новый вид транспорта. Например, разработать свои маршруты.

Ситуация

Странно, что о регулировании использования электросамокатов вновь заговорили после случаев в Санкт-Петербурге. В одной ситуации человек просто упал. Он мог упасть и с обычного самоката, и с велосипеда, и даже просто поскользнувшись. Но тогда бы это не вызвало таких обсуждений.

Власти Санкт-Петербурга ведут переговоры с кикшеринговыми сервисами об ограничении предельной скорости самокатов до 15 километров в час

В другой ситуации - банда хулиганов, которая перемещалась на электросамокатах. Ее члены могли просто бегать и толкать прохожих. Это обыкновенное уголовно наказуемое хулиганство, которое регулированием электросамокатов не решить.

Что же касается регулирования использования электросамокатов, а также моноколес и гироскутеров, то вопрос, похоже, нескоро будет решен. Напомним, проект поправок в Правила дорожного движения, предложенный минтрансом, был отклонен рабочей группой по регуляторной гильотине. В нем предлагалось ввести термин "средство индивидуальной мобильности", под которыми подразумевались не только электрогаджеты, но и обычные роликовые коньки, а также скейтборды. Что же касается наведения порядка с их использованием, то по сути ничего нового не предлагалось. На них можно было передвигаться и по тротуарам, и, при некоторых условиях, по дорогам. Второй проект предложен Общественной палатой. В нем предлагается электрогаджеты мощнее 25 ватт признать мопедами, допускать к их управлению только с 16 лет и с правами, хотя бы категории "М". А также разрешить им движение только по дорогам, как мопедам.

331 ДТП произошло в России в 2020 году с участием средств индивидуальной мобильности. Погибли шесть человек

Но проблема еще и в том, что с 1 января этого года вступило в силу постановление правительства, согласно которому вносить правки в Правила дорожного движения нельзя. Можно только полностью выпустить новую их редакцию. То есть полностью разработать и утвердить новые Правила. Понятно, что такой огромный документ быстро разработан не будет.

Подготовил Владимир Баршев

Как у них

Франция: с электросамокатом - только на велодорожку, по тротуару ездить запрещено

В Париже свыше тысячи километров дорожек для велосипедов, электросамокатов и прочих видов индивидуального транспорта типа моноколес.

Некоторые отделены от тротуара и шоссе специальным барьером, другие просто обозначены на проезжей части, предупреждая автомобилистов, что заезжать на них нельзя. Для такого рода транспорта во французской столице единые законы. Ему запрещено развивать скорость более 25 км/час. Всем, кто превышает этот лимит, полицейские имеют право выписать штраф на сумму до 1500 евро.

Передвигаться электросамокаты могут исключительно по велодорожкам, а также по улицам, где скоростное ограничение для автотранспорта - 50 км/час. По тротуару ездить категорически запрещено (штраф нарушителю - 135 евро). Заезжать на тротуар можно, лишь отключив электромотор, если идешь пешком и ведешь самокат или велосипед рядом с собой.

Единственное исключение из этого правила - пешеходные зоны, которых в Париже становится с каждым годом все больше. Там разрешается перемещаться на электросамокате со скоростью до шести км/час и, как подчеркивается в регламенте, "не мешая прохожим".

Все электросамокаты в обязательном порядке должны быть снабжены передними и задними сигнальными огнями, светоотражателями, а также клаксоном. Взрослые самокатчики пока могут кататься без защитных касок, для ребят до 12-летнего возраста они обязательны.

На самокате запрещено слушать музыку и прочие программы в наушниках.

Что касается водительских прав, то для владельцев этих аппаратов они не обязательны. В отличие, отметим, от страховки, которая как минимум предусматривает компенсацию ущерба третьему лицу. В среднем такой годовой полис может стоить от 70 до 100 евро. Его отсутствие наказывается штрафом до 3750 евро.

Отметим, что число ДТП с электросамокатами в Париже постоянно растет. Эти случаи здесь рассматривают так же, как и любое иное подобное происшествие с участием моторизованного средства.

Если пострадал пешеход, то ответственность ложится на водителя со всеми вытекающими последствиями. Конечно, если адвокаты самокатчика в ходе разбирательства не докажут, что пострадавший специально спровоцировал столкновение.

Подготовил Вячеслав Прокофьев (Париж)