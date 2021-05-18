Солист Мариинского театра разбился при падении с электросамоката

В Петербурге солист балета Мариинского театра Давид Залеев разбился на электросамокате, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

ЧП произошло на Лермонтовском проспекте. 31-летний Залеев упал с электросамоката при попытке объехать прохожих. Артиста ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Врачи провели операцию по трепанации черепа, удалили гематому.

Давид Залеев родом из Северной Осетии, в труппе Мариинского театра он с 2013 года, занят во многих спектаклях. Он играет Щелкунчика в одноименной постановке Михаила Шемякина, в "Спартаке" задействован в роли Галла, в "Барышне и Хулигане" танцует партию Хулигана.

Проблема электросамокатов сейчас широко обсуждается в Петербурге. Они стали довольно популярны, пользователи катаются на них по тротуарам, при этом электросамокат может развивать скорость до 30 километров в час. В Петербурге бывали случаи, когда электросамокаты сбивали прохожих. Сейчас городские власти намерены ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час.