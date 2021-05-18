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18.05.2021 19:20
Рубрика: Власть

Аксенов жестко ответил пожалевшему крымчан Зеленскому

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал видеообращение, которое сегодня президент Украины Владимир Зеленский посвятил годовщине депортации крымскотатарского и других народов Крыма 18 мая 1944 года.

Фото: iStock
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"Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы запустили "Крымскую платформу", - заявил Зеленский.

В ответ глава Крыма напомнил Зеленскому о блокадах, устроенных киевским режимом крымчанам с 2014 года. "Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей, - заявил Аксенов. - Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его "заботу" и его "защиту".

Вновь упомянул Аксенов и квартиру Зеленского в Ливадии, за которую семья президента исправно перечисляет коммунальные платежи: видимо, это тоже вклад в борьбу с "оккупацией" полуострова - пошутил глава Крыма над украинским лидером.

Отметим, что сегодня в Крыму проходят траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма. Вечером глава РК Аксенов посетил строящийся мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" на станции Сирень в Бахчисарайском районе, откуда в 1944 году депортировали крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и представителей других народов.

На мемориале уже завершены общестроительные работы, идет внутренняя отделка помещений, благоустраивается прилегающая территория. Помимо мечети, комплекс будет включать музей памяти жертв депортации, который предстоит наполнить экспонатами. Мемориальный комплекс может открыться уже в июле 2021 года.

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