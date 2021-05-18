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18.05.2021 17:50
Рубрика: Культура

Фото: В Балаклаве после реконструкции открылся музей-укрытие подлодок

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Балаклавский подземный музейный комплекс открылся после реконструкции, выполненной военными строителями в рекордные сроки. В музее была обновлена экспозиция, появились новые экспонаты, мультимедийные экраны, подсветка и звуковые эффекты, отремонтированы помещения площадью 19 тысяч квадратных метров.

- Военные строители за два месяца превратили музей в новый современный арт-объект, - рассказал журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, посетивший сегодня музейный комплекс. - Мы действуем поэтапно. Первым проектом была Дорога памяти на территории главного храма Вооруженных сил России, а сейчас продолжение - этот музей, посвященный Черноморскому флоту и подводным лодкам. Здесь завершен первый этап, осенью приступим к реализации второго.

Фото: Юлия Крымова /РГ
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Замминистра сообщил, что в Балаклавский музей будут переданы новые экспонаты от Центрального военно-морского музея МО РФ и Черноморского флота, в том числе - подводная лодка проекта 633, которую можно будет осмотреть изнутри.

- Музей и раньше притягивал большой интерес и внимание, а сейчас мы видим, что он преобразился в современный, интерактивный, уникальный музейный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В результате реконструкции музей получил современные системы вентиляции и очистки воздуха, видеонаблюдение, помещения были защищены от сырости и влаги, стены очищены и покрыты специальной краской, а полы забетонированы.

Директор музея Юрий Тарариев сообщил "РГ", что Музей фортификационных сооружений, в состав которого входит Балаклавский подземный комплекс, был передан Управлению специальных проектов минобороны России. Это позволило провести такую масштабную реконструкцию в короткие сроки. Работы начались 19 февраля, а уже 9 мая музей принял первых посетителей. Строители работали в несколько смен, даже ночью. В результате бывший секретный военный объект был впервые приспособлен к работе в качестве современного музея и подготовлен к приему большого потока туристов. По словам директора, до реконструкции комплекс посещали около 250 тысяч человек в год.

Фото: Великжанин Виктор / ИТАР-ТАСС
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- Если раньше мы рассказывали на словах, как все могло происходить во время ядерного удара, то сейчас человек может все это прочувствовать на себе, увидеть, как идет взрывная волна, услышать работу счетчика Гейгера, - говорит Тарариев. - Ядерный арсенал теперь представлен в истинном виде, можно проследить всю процедуру загрузки торпед на подводную лодку. Рядом выставлены модели кораблей - носителей ядерного оружия. Это первый авианесущий крейсер "Киев", атомный крейсер "Адмирал Нахимов", ракетный корабль на воздушной подушке "Бора", который и сегодня находится на вооружении флота.

Из новых экспонатов - гусеничный подводный аппарат МТК-200, напоминающий луноход. Это уникальная разработка советских конструкторов, предназначенная для поиска затонувших подлодок. В 1970-х годах в СССР было выпущено всего три таких аппарата. Также музею был передан настоящий спускаемый космический аппарат "Союз", который был в космосе. Долгое время он использовался на Черноморском флоте для тренировок космонавтов на случай приводнения.

Экскурсию завершает пантеон памяти, в котором под потолком развешаны белые бумажные кораблики, а навстречу зрителю плывут лица погибших моряков.

- Пантеон памяти появился по инициативе Тимура Иванова, - говорит Тарариев. - В нем представлены 3,5 тысячи портретов подводников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

В Севастополе открыли для туристов корабль-музей "Сметливый"
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