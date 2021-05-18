Железнодорожный состав отправляется с Павелецкого вокзала Москвы и следует 7 дней, останавливаясь в Новороссийске, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Грозном, Махачкале и Волгограде. Корреспонденты "РГ" встретили участников круиза на самой первой станции - в городе-герое Новороссийске.

Программа составлена таким образом, что почти на каждой остановке пассажиров ожидает сюрприз. К примеру, на вокзале крупнейшего черноморского порта отдыхающих встречает небольшой духовой оркестр: в День Победы музыканты сыграли известные мелодии песен "Пора в путь-дорогу" и "От героев былых времен…".

В Новороссийске туристы побывали в "Русском винном доме", расположенном на живописном озере Абрау. Экскурсия начинается с уютного внутреннего дворика завода. В центре журчат струи фонтана с обезьянкой, сидящей на открытой бутылке, из которой льется пенистый напиток.

- Существует легенда: у основателя дома шампанских вин князя Льва Голицына была ручная обезьянка, - рассказывает историю композиции экскурсовод Валентина Черниговская. - Он научил ее открывать бутылки с игристым и развлекал таким фокусом своих многочисленных гостей. Это событие и запечатлено в скульптуре.

"Маршрут привлек географиейи схемой поездки, специальнов эти города я бы, наверно,не поехал". Фото: Владимир Аносов/РГ

Винные погреба Абрау-Дюрсо хранят много историй. А еще здесь обитает призрак самого Голицына, который заложил первые тоннели для выдержки бутылок с игристым вином.

- Кхе-кхе! - вдруг появляется князь Лев Сергеевич в темноте за ажурной решеткой. - Что расшумелись? Хоть шампанское и праздничный напиток, но, чтобы уродиться, ему тишина нужна. И раз вы пришли, то в подвалах потише, без суеты. Я за вами слежу…

- Это только начало нашего путешествия, но впечатления положительные, - делятся супруги-пенсионеры Людмила и Сергей Ларионовы из Подмосковья. - Из-за пандемии захотелось перемещаться с комфортом - мы ночуем в поезде, а днем ходим на экскурсии. В Абрау-Дюрсо побывали впервые.

- Маршрут привлек географией и схемой поездки, специально в эти города я бы, наверно, не поехал, - отмечает шеф-редактор исторического журнала "Родина" Игорь Коц, который тоже побывал в первом майском рейсе. - Экскурсии организованы хорошо: в Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске нас сопровождал гид, профессиональный историк, который рассказывал неизвестные ранее мне факты. В целом у меня остались очень приятные впечатления от этой поездки.

В составе поезда "Жемчужина Кавказа" 14 вагонов, в том числе 2 вагона-ресторана. Причем он тоже своего рода достопримечательность - ранее курсировал по Транссибирской магистрали,поэтому наиболее приспособлен для дальних путешествий. СВ оснащены душевыми кабинами, в VIP расположены купе площадью больше двух обычных. Все вагоны оборудованы кондиционерами,спутниковым ТВ и Wi-Fi. Фото: Владимир Аносов/РГ

Оказалось, многие участники тура по своей натуре мобильны, однако до последнего времени железнодорожная романтика оставалась как бы вне поля зрения. Зато иностранцы давно пользуются маршрутом по Кавказу.

- Именно зарубежные туроператоры были заинтересованы в организации данного направления, - рассказывает ведущий менеджер Управления по туризму компании "РЖД Тур" Наталья Новикова. - Сейчас внешние границы закрыты и потребность во внутреннем туризме выросла в разы. Чаще всего билеты приобретают семейные пары и люди в возрасте от 40 лет.

В Ессентуках туристы знакомятся с лечебными источниками. Грозный удивляет уникальными памятниками природы и архитектуры: Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и мечеть "Сердце Чечни". В Дагестане путешественники выбирают: либо поездка в Сулакский каньон с посещением песчаного гребня бархана Сарыкум и "моря в горах" - Чиркейского водохранилища, либо знакомство с Дербентом, древней цитаделью Нарын-кала и кухней южного Дагестана.

Большинство хотят увидеть каньон: по словам местных, он по глубине не уступает Гранд-каньону в Колорадо...

К радости отдыхающих на юге зацвела местная "сакура". Фото: Владимир Аносов/РГ

Как поехать

Билеты и расписание

Стоимость железнодорожного круиза на одного человека при двухместном размещении в СВ составит 66 950, в люксе - 73 900 рублей. Одноместное размещение выйдет дороже: в СВ - 99 700, в люксе - 114 600 рублей. Поездка для детей от 10 до 17 лет в СВ обойдется от 66 950, в люксе - от 73 900 рублей. Проезд ребенка до 10 лет в СВ будет стоить 50 300, в люксе (при размещении с двумя взрослыми) - 40 400 рублей.

Поезд "Жемчужина Кавказа" отправляется с Павелецкого вокзала Москвы каждую субботу в 7.35 утра (ближайшее отправление 22 мая) и прибывает на первую станцию в Новороссийске в 14.20 в воскресенье. В столицу состав возвращается на седьмой день пути в 16.22. На июнь график отправлений еще формируется, с ним можно ознакомиться позднее на официальном сайте "РЖД". Также пассажиры могут купить билет на поезд и планировать свою культурную программу самостоятельно (или оформив в пути у проводника отдельные экскурсии), в этом случае стоимость поездки стартует от 7899 рублей.

Подробности

Поезд-отель

В составе поезда "Жемчужина Кавказа" 14 вагонов, в том числе 2 вагона-ресторана. Причем он тоже своего рода достопримечательность - ранее курсировал по Транссибирской магистрали, поэтому наиболее приспособлен для дальних путешествий. СВ оснащены душевыми кабинами, в VIP расположены купе площадью больше двух обычных. Все вагоны оборудованы кондиционерами, спутниковым ТВ и Wi-Fi.