Железнодорожный состав отправляется с Павелецкого вокзала Москвы и следует 7 дней, останавливаясь в Новороссийске, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Грозном, Махачкале и Волгограде. Корреспонденты "РГ" встретили участников круиза на самой первой станции - в городе-герое Новороссийске.
Программа составлена таким образом, что почти на каждой остановке пассажиров ожидает сюрприз. К примеру, на вокзале крупнейшего черноморского порта отдыхающих встречает небольшой духовой оркестр: в День Победы музыканты сыграли известные мелодии песен "Пора в путь-дорогу" и "От героев былых времен…".
В Новороссийске туристы побывали в "Русском винном доме", расположенном на живописном озере Абрау. Экскурсия начинается с уютного внутреннего дворика завода. В центре журчат струи фонтана с обезьянкой, сидящей на открытой бутылке, из которой льется пенистый напиток.
- Существует легенда: у основателя дома шампанских вин князя Льва Голицына была ручная обезьянка, - рассказывает историю композиции экскурсовод Валентина Черниговская. - Он научил ее открывать бутылки с игристым и развлекал таким фокусом своих многочисленных гостей. Это событие и запечатлено в скульптуре.
Винные погреба Абрау-Дюрсо хранят много историй. А еще здесь обитает призрак самого Голицына, который заложил первые тоннели для выдержки бутылок с игристым вином.
- Кхе-кхе! - вдруг появляется князь Лев Сергеевич в темноте за ажурной решеткой. - Что расшумелись? Хоть шампанское и праздничный напиток, но, чтобы уродиться, ему тишина нужна. И раз вы пришли, то в подвалах потише, без суеты. Я за вами слежу…
- Это только начало нашего путешествия, но впечатления положительные, - делятся супруги-пенсионеры Людмила и Сергей Ларионовы из Подмосковья. - Из-за пандемии захотелось перемещаться с комфортом - мы ночуем в поезде, а днем ходим на экскурсии. В Абрау-Дюрсо побывали впервые.
- Маршрут привлек географией и схемой поездки, специально в эти города я бы, наверно, не поехал, - отмечает шеф-редактор исторического журнала "Родина" Игорь Коц, который тоже побывал в первом майском рейсе. - Экскурсии организованы хорошо: в Ессентуках, Пятигорске и Кисловодске нас сопровождал гид, профессиональный историк, который рассказывал неизвестные ранее мне факты. В целом у меня остались очень приятные впечатления от этой поездки.
Оказалось, многие участники тура по своей натуре мобильны, однако до последнего времени железнодорожная романтика оставалась как бы вне поля зрения. Зато иностранцы давно пользуются маршрутом по Кавказу.
- Именно зарубежные туроператоры были заинтересованы в организации данного направления, - рассказывает ведущий менеджер Управления по туризму компании "РЖД Тур" Наталья Новикова. - Сейчас внешние границы закрыты и потребность во внутреннем туризме выросла в разы. Чаще всего билеты приобретают семейные пары и люди в возрасте от 40 лет.
В Ессентуках туристы знакомятся с лечебными источниками. Грозный удивляет уникальными памятниками природы и архитектуры: Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и мечеть "Сердце Чечни". В Дагестане путешественники выбирают: либо поездка в Сулакский каньон с посещением песчаного гребня бархана Сарыкум и "моря в горах" - Чиркейского водохранилища, либо знакомство с Дербентом, древней цитаделью Нарын-кала и кухней южного Дагестана.
Большинство хотят увидеть каньон: по словам местных, он по глубине не уступает Гранд-каньону в Колорадо...
Билеты и расписание
Стоимость железнодорожного круиза на одного человека при двухместном размещении в СВ составит 66 950, в люксе - 73 900 рублей. Одноместное размещение выйдет дороже: в СВ - 99 700, в люксе - 114 600 рублей. Поездка для детей от 10 до 17 лет в СВ обойдется от 66 950, в люксе - от 73 900 рублей. Проезд ребенка до 10 лет в СВ будет стоить 50 300, в люксе (при размещении с двумя взрослыми) - 40 400 рублей.
Поезд "Жемчужина Кавказа" отправляется с Павелецкого вокзала Москвы каждую субботу в 7.35 утра (ближайшее отправление 22 мая) и прибывает на первую станцию в Новороссийске в 14.20 в воскресенье. В столицу состав возвращается на седьмой день пути в 16.22. На июнь график отправлений еще формируется, с ним можно ознакомиться позднее на официальном сайте "РЖД". Также пассажиры могут купить билет на поезд и планировать свою культурную программу самостоятельно (или оформив в пути у проводника отдельные экскурсии), в этом случае стоимость поездки стартует от 7899 рублей.
Поезд-отель
В составе поезда "Жемчужина Кавказа" 14 вагонов, в том числе 2 вагона-ресторана. Причем он тоже своего рода достопримечательность - ранее курсировал по Транссибирской магистрали, поэтому наиболее приспособлен для дальних путешествий. СВ оснащены душевыми кабинами, в VIP расположены купе площадью больше двух обычных. Все вагоны оборудованы кондиционерами, спутниковым ТВ и Wi-Fi.