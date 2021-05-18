Главгосэкспертиза одобрила проект яхтенной марины в Балаклаве

Проектно-сметная документация создания яхтенной марины в Балаклавской бухте одобрена Главгосэкспертизой России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

- По поручению президента России Владимира Путина в рамках гражданского развития территории Балаклавской бухты строится яхтенная марина на 600 судов, - сказано в сообщении.

В Балаклавской бухте будут построены причалы и пирсы для специальных, служебных, гостевых и резидентных маломерных судов и яхт, появится судоремонтный док. Предусмотрена реконструкция административного здания, где также будет работать туристско-информационный центр.

На берегах бухты появятся благоустроенные общественные пространства. Набережные реконструируют, на них укрепят участки променада, обустроят прогулочные пешеходные зоны и велодорожки. На набережной Назукина будет создан участок морского пункта пропуска через госграницу России. Предусмотрен ремонт дорог и автомобильных мостов, модернизация и постройка инженерных сетей и сооружений.

Сообщается, что проектная документация была разработана АО "Стройгазмонтаж", а застройщиком выступает Единая дирекция капитального строительства города Севастополя.