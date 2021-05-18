В Крыму завели дело после гибели подростка за рулем ВАЗ-2107

Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погиб подросток, управлявший ВАЗ-2107. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительной информации, у села Родниковое Симферопольского района находившийся за рулем отечественного авто 15-летний мальчик во время сильного дождя на мокрой дороге не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito. В результате ДТП подросток погиб на месте. Также пострадали два пассажира Mercedes - женщина, у которой диагностирован перелом ноги, и ее 15-летняя дочь, получившая ушибы и ссадины.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - уточнили в пресс-службе полиции. - Назначены несколько экспертиз, в том числе автотехнические и трассологические. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также выясняется, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля. По предварительным данным, ребенок воспользовался машиной по своей инициативе.

Уже удалось определить, в момент катастрофы 15-летний водитель находился в салоне автомобиля один. Тем не менее следователи дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента, а также законным представителям несовершеннолетнего.