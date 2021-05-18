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18.05.2021 18:10
Рубрика: Культура

В Севастополе появится подлодка-музей

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Балаклавский подземный музейный комплекс в этом году переведут подводную лодку проекта 633, которая будет открыта для посетителей. Об этом сегодня во время открытия музея после реконструкции сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Фото: Минобороны РФ
Фото: В Балаклаве после реконструкции открылся музей-укрытие подлодок

- Завершен первый этап реконструкции, осенью приступим к реализации второго, будет отбуксирована подводная лодка, - сказал Иванов. - Она станет "живым" макетом, который можно будет посещать. К ее музеефикации сейчас приступает Севастопольский морской завод, в архивах которого хранится вся проектная документация. В ближайшее время вы увидите новый экспонат.

Музею от Черноморского флота передадут среднюю дизель-электрическую подводную лодку проекта 633 - такие ПЛ заходили в секретный подземный комплекс в Балаклаве в советские годы. По словам директора музея Юрия Тарариева, на ЧФ сохранилась единственная средняя подлодка этого проекта, построенная в 1961 году. До последнего времени она использовалась как зарядная станция для боевых ПЛ.

Справка "РГ"

В 1953-1961 годах в толще горы Таврос в Балаклаве был построен секретный объект 825 ГТС с каналом для укрытия подводных лодок от ядерного удара. В случае угрозы в нем могли укрыться семь средних или десять малых субмарин, а также более тысячи человек, включая экипажи. Объект был рассчитан на ядерный удар мощностью 100 килотонн - в пять раз больше бомб, сброшенных американцами на японские города Хиросима и Нагасаки.

В мирное время объект 825 ГТС работал как база ремонта и обслуживания подлодок. Субмарина заходила в канал со стороны бухты и выходила на дежурство с запасом топлива, кислорода, боеприпасов. Под землей был расположен 102-метровый сухой док, заводские цеха, склад топлива, минно-торпедная часть. С 1961 по 1992 год здесь отремонтировали более 200 подлодок.

Внутри подземного комплекса находился еще один суперсекретный объект 820 - ядерный арсенал, где хранили ядерные боеголовки и проводили регламентные работы с ними. Доступ сюда был у немногих офицеров.

Сегодня увидеть рассекреченное укрытие подлодок приезжает четверть миллиона человек в год.

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