Медвузы предложили ввести льготы для абитуриентов из семей врачей

Ректор Уральского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Ольга Ковтун сообщила журналистам о предложении, которое высказало сообщество ректоров медицинских и фармацевтических вузов: детям из медицинских династий стоит устраивать отдельный конкурс и давать послабления при поступлении в профильный университет.

Идея была высказана на недавно состоявшемся совете. Главы профильных учреждений учли решение Госдумы наделить детей силовиков приоритетным правом зачисления в ведомственные вузы и решили, что такие же послабления нужны детям медработников, которые поступают в этом году.

"Если кто-то из родителей абитуриента погиб при оказании медицинской помощи, нужно сделать бесконкурсное поступление", - считает Ольга Ковтун. Также она отметила, что дополнительным преимуществом при зачислении в УГМУ в этом году наделены отработавшие в "красной зоне" медики, поступающие в ординатуру.