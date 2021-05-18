Стала известна причина смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга

Свердловская прокуратура завершила проверку обстоятельств гибели белого медведя Умки в екатеринбургском зоопарке. "Экспертиза, которую провели на кафедре морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, показала: смерть животного наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени", - говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, любимец уральцев скончался утром 20 апреля. В зоопарке рассказали, что это из-за детского мячика, брошенного в вольер кем-то из посетителей (при вскрытии в желудке мишки действительно нашли игрушку).

Умка появился в Екатеринбурге 24 апреля 1998 года: его доставили самолетом с Чукотки, где местные жители отбили его от собак и выходили.

"Гибель медведя показала, что сотрудники зоопарка принимают недостаточные меры для обеспечения безопасности животных", - считают в облпрокуратуре. От директора учреждения потребовали устранить выявленные в ходе проверки нарушения.