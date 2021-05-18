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18.05.2021 10:07
Рубрика: Общество

В Югре впервые за 100 лет воздух в мае прогрелся до 30 градусов

Текст: Юлия Мякишева

В Ханты-Мансийске 14 мая 2021 года зафиксировали температурный рекорд. Впервые за более чем сто лет наблюдений температура воздуха в мае поднялась до 30,1 градуса.

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
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Предыдущий рекорд жаркой погоды был поставлен в 2004 году, тогда в самый теплый майский день в городе было 28,7 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Соколову.

Таким образом, температура установила абсолютный рекорд, повысившись с 13-18 градусов в среду до максимальной отметки в пятницу.

Напомним, ранее "РГ" писала, что в Екатеринбурге на прошлой неделе воздух также прогрелся до небывалых значений: 13 мая было 29,3 градуса (на 0,1 градус выше прежнего суточного максимума в 1974 году), а 14 мая днем - 30,9 градуса, что на 0,6 градуса данных за 2014-й.

Аномально жаркая погода сохранится на Урале до конца этой недели, до 23 мая. Столбики термометров каждый день будут показывать минимум +35 градусов. Это на 10-12 градусов выше нормы. Сухой и хорошо прогретый воздух с юга закачивает мощный антициклон.

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