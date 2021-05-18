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Рубрика: Общество

Аномальная жара продержится на Урале и в Поволжье до конца недели

Аномально жаркая погода сохранится на Урале и в Поволжье до конца этой недели. Столбики термометров каждый день будут показывать минимум +35 градусов. "Это на 10-12 градусов выше нормы", - заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

В Гидрометцентре рассказали, что "спасло" столицу от подмосковной жары

"Знойное дыхание" пустыни Каракум накануне почувствовали и жители центральных регионов России. Воздух очень сухой, его влажность всего 25 процентов, подчеркнули синоптики.

Объявленный ранее "оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 18 мая. В Метеобюро "РГ" рассказали, что во вторник в столице воздух прогреется до 32 градусов. И может быть побит рекорд вековой давности. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В четверг начнется понижение температуры воздуха.

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