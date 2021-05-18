В Тюменской области закроют леса в связи с пожарами

Напомним, что сложная пожароопасная обстановка на юге региона держится с начала апреля: природные возгорания были зафиксированы почти во всех муниципалитетах, а теперь огонь все ближе подбирается к дачным обществам и населенным пунктам. К сожалению, отстоять не удалось 25 домиков в СНТ "Солнышко" недалеко от Тюмени. Но пострадавших, по заявлению директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, нет.

Уже пару дней пожарные и добровольцы продолжают тушить огонь вблизи поселков Муллаши, Винзили и Богандинский в Тюменском районе. Пресс-секретарь местной администрации Галина Евсеева рассказала корреспонденту "РГ", что сейчас на территории борются с четырьмя лесными и одним ландшафтным пожаром: почти 300 человек (сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, Минобороны, подразделений УМВД) и 50 единиц техники, в том числе авиационной, проливают местность, запускают встречный пал, отпахивают землю и устраивают насыпи.

Накануне из Пышминки и Железного Перебора в районе эвакуировали 49 человек, девять из них провели ночь у родственников в других деревнях и селах, остальные разместились в детском саду, школе, Доме культуры и спорткомплексе в Винзилях.

Оперативный штаб докладывает, что из социальных учреждений по Ялуторовскому тракту (центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинского психоневрологического дома-интерната и санаторного центра "Витязь") вывезли около 400 человек. Об их состоянии родные могут узнать с 9 до 18 часов по телефонам горячей линии: 8 (3452) 50-29-12, 50-29-56, 50-29-62.

Вообще же в регионе к этому часу действует 23 природных пожара на общей площади более 18 тысяч гектаров. На их ликвидацию отправлено более 1,5 тысячи человек и 300 единиц техники. Главными виновниками возгораний являются люди. Против нарушителей уже возбудили 464 административных дела и шесть уголовных. По результатам проверок сообщений об очагах выявили 51 виновника. Сегодня представители областного правительства будут работать в Ярковском и Вагайском районах, где в начале недели также сложилась сложная пожароопасная обстановка.