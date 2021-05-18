Российские писатели написали коллективный роман-буриме

Такого в отечественной литературе не делали последние лет сто - 24 писателя объединились, чтобы написать коллективный подростковый роман. А такого, чтобы к ним присоединились еще и 24 художника, которые бы нарисовали иллюстрации к каждой главе, вообще не делал раньше никто. На этот безумный литературный эксперимент решились две гражданки, как они сами называют себя в предисловии, - Анастасия Скорондаева и Анна Хрусталева - когда раздумывали над продвижением сайта, посвященного детской литературе.

Сумасшедшие, говорили им все, современные писатели никогда не согласятся сесть в одну лодку. Но они не только сели, но и успешно догребли до самой настоящей книги, изданной в "Редакции Елены Шубиной" (РЕШ). И теперь роман-буриме "Война и мир в отдельной взятой школе" доступен во всех книжных магазинах страны.

Вы играли в детстве в "Чепуху"? Помните, как весело было по очереди писать по строчке, а потом читать, что получилось. Это и есть буриме, только в нашем случае - это не литературная забава, а полноценный роман. Второй в истории отечественной литературы. Первый на излете 1920-х годов для журнала "Огонек" придумал Михаил Кольцов. Изобретательный главред предложил тогда самым ярким звездам советской литературы - Александру Грину, Леониду Леонову, Исааку Бабелю, Алексею Толстому, Михаилу Зощенко, Вениамину Каверину - всего их было 25 - написать коллективный приключенческий роман, получивший название "Большие пожары".

В XXI веке эстафету приняли 24 современных ярких и очень разных писателя, которые не смогли устоять перед убедительными и настойчивыми гражданками Скорондаевой и Хрусталевой. "Вы спросите, легко ли было уговорить авторов на этот творческий подвиг? По-разному. Мальчики оказались куда смелее девочек - во всяком случае их в нашей компании куда больше. Кто-то поначалу отказывался, но роман не отпускал, преследовал, звал", - рассказывают они о том, как в течение полутора лет "писали" свой невероятный роман.

Назовем всех смельчаков поименно: Денис Драгунский, Игорь Малышев, Григорий Служитель, Эдуард Веркин, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Елена Нестерина, Мария Ботева, Александр Феденко, Анастасия Строкина, Сергей Лукьяненко, Валерий Бочков, Александр Григоренко, Булат Ханов, Антон Соя, Артем Ляхович, Ильгар Сафат, Дарья Бобылева, Серафима Орлова, Владимир Березин, Евгений Сулес, Антонина Книппер, Николай Караев и Дмитрий Быков, поставивший жирную точку во всей этой истории.

Фото: предоставлено "Редакцией Елены Шубиной"

Завел же мотор Денис Драгунский. "Я пошел по пути наименьшего сопротивления, - признался он на презентации романа в Государственном музее А.С. Пушкина. - Если это роман, то самый известный и большой русский роман - это "Война и мир". Первая глава - вечер в салоне Анны Павловны. Я попросту нарисовал эту картинку, только главные герои - подростки и живут они в современной Москве".

Юные герои оказались весьма своенравны и зажили своей жизнью. Аня Шергина метит в примы. Петя Безносов решает, что делать с внезапно свалившимся наследством. Лиза Дейнен лелеет любовь к своему князю - Андрею Лубоцкому. Тут же милые сестрички Наташа и Соня Батайцевы, добродушный задира Федя Дорохов и красотка Леля Абрикосова.

Денис Викторович не без ехидства заметил, что, когда писал, с садистическим удовольствием представлял себе, как следующие писатели будут тянуть завязанные им ниточки. "Где у них будет Бородино, небо под Аустерлицем, будет ли Платон Каратаев, а он непременно будет", - интригует он.

Вопрос - как они выкрутятся - волновал всех. "Было очень интересно наблюдать, как каждый новый писатель виртуозно находит выходит из того положения, в которое его загнали предыдущие авторы. Сюжет все больше запутывался, появлялись новые герои и подростковая история с каждой новой главой превращалась во взрослую прозу про нас сегодняшних", - делится впечатлениями бренд-менеджер РЕШ Татьяна Стоянова.

Не скрывает эмоций и редактор этого уникального романа Вера Копылова. Работая над текстом, она испытала всю гамму чувств. "Начинала читать рукопись с огромным удовольствием, потом начала буквально рвать и метать, потому что потеряла логику повествования. А потом перестала злиться и начала смеяться. Так, с улыбкой, я помучила некоторых писателей, чтобы восстановить кое-где логику повествования", - признается она.

Пытаться рассказывать, о чем роман, - бессмысленное занятие, слишком много всего намешено. Главные герои влюбляются и ненавидят, борются и проигрывают, смеются и плачут, ошибаются и начинают все сначала. Они хотят спасти свою школу, на месте которой олигарх и отец одной из героинь планирует построить торговый комплекс. Дети не согласны и начинают бунтовать. Но это только присказка. В этом романе есть и мистика, и оккультные тайны, и мировые заговоры, и колодцы со святой водой, и даже строго нормированный социальный протест. "Из всех нынешних примочек вы обошлись только без вампиров, но это был бы уже полный треш", - заметил в эпилоге Дмитрий Быков.

То, как 24 самобытным авторам удалось написать целостное произведение, сохранив узнаваемые стиль и манеру письма, уверены, еще станет поводом для написания не одной кандидатской диссертации. Да и сами писатели честно признаются, что изо всех сил тянули одеяло на себя. Как оно не лопнуло - загадка. Как написал Алексей Сальников: "Хочется, чтобы в конце была не россыпь бриллиантов, а что-то невероятное". Получилось ли у авторов достичь "невероятного", судить читателям.

Прямая речь

Игорь Малышев:

- Я читал "Большие пожары" и, конечно, чувствовал, что речь очень пестрая, авторы очень разные и со своими тараканами в голове. Но мне показалось, что эти люди понимали, что значит работать в одной упряжке, гораздо лучше, чем мы. Мы же тянули одеяло на себя намного сильнее. Оно трещало так, что пух и перья летели во все стороны. Как оно выдержало, вообще не понятно. Но если лет через сто кто-то захочет прочитать обе эти книги, он сможет составить достаточно верные представления о психологии писателей XX и XXI веков. Думаю, что мы оставили точный отпечаток своей эпохи.

Александр Феденко:

- Сама попытка утащить сюжет и героев в свою сторону создает особый драматический слой. Тема отношений между авторами вылилась в отдельный сюжет. Если бы мы все слаженно, ровно и гармонично все это написали, было бы очень странно. Зачем нужны 24 автора, если они все пишут и думают одинаково? Так что это чудо, что одеяло не порвалось, и есть главная фишка этого романа.