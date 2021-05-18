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18.05.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

"Русский Гелик". Продается бронированная "Нива" с огромными колесами

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ВАЗ-2121, который выполнен в стиле Mercedes-Benz G-Class. Внедорожник представлен в инкассаторской модификации под названием "Лаура".

Фото: скриншот с youtube.com
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Бронированную "Ниву" отличает удлинённый кузов с тремя дверями и с распашной дверью сзади, а также высокая крыша с люком.

Как утверждает владелец, данный экземпляр был собран в 2014 году. "Нива" предлагается за 1 050 000 рублей. При этом пробег автомобиля составляет 100 000 километров.

Снаружи чёрная четырёхдверка получила полностью светодиодную светотехнику, иную решётку радиатора, пластиковые бампера, расширители арок, другие боковые зеркала, козырёк, пороги, низкопрофильную резину с 20-дюймовыми дисками.

Внутри появились комфортабельные кресла, новый руль, изменённая центральная консоль с широким подлокотником, тачскрин на панели, развитая аудиосистема, кондиционер.

По технической части "Русский Гелик" обладает альтернативной выхлопной системой, оригинальными пружинами и амортизаторами, новым блоком управления силовым агрегатом.

Помимо этого, "Нива" лишилась раздаточной коробки и теперь имеет задний привод. Такое решение позволило уменьшить расход топлива.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Lada