Шторм на западе Индии унес жизни не менее двенадцати человек

В результате шторма на западе Индии как минимум 12 человек погибли, 200 тысяч эвакуированы, сообщает bbc.

Циклон прошел вдоль западного побережья поблизости от города Мумбаи. Из-за сильного ветра, скорость которого превышала 100 км/ч, повалены деревья, повреждены линии электропередач. Прервано авиасообщение: закрыты аэропорты в штате Гуджарат.

Для спасения сотен людей на двух баржах, захваченных штормом у побережья, направлены корабли военно-морского флота.

Напомним, мощный циклон, возникший в Аравийском море, обрушился на западное побережье Индии в понедельник.