Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая

Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут быть объявлены в конце мая, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, на этой неделе станет известно, когда российские специалисты посетят Турцию, чтобы проверить, безопасен ли отдых на курортах страны. "И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с Турцией", - цитирует Ломидзе "Интерфакс".

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией 15 апреля из-за ухудшившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Были отменены все чартерные рейсы и большинство регулярных.

В понедельник по итогам переговоров вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя было принято решение направить в страну российских специалистов, чтобы оценить, как страна справляется со вспышкой коронавирусной инфекции.