Российские эксперты посетят Турцию для оценки ситуации с COVID-19

В ближайшие дни в Турцию вылетят российские специалисты, чтобы оценить, как страна справляется со вспышкой коронавирусной инфекции. После оценки эпидобстановки на курортах и будет принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения с республикой с 1 июня.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обсудила данный вопрос с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. "Безусловным приоритетом остается обеспечение безопасности жизни и здоровья российских граждан", - сказала Голикова по итогам встречи. Она подчеркнула, что есть утвержденные Оперативным штабом критерии оценки санитарно-эпидемиологической обстановки. В первую очередь будет учитываться уровень заболеваемости SARS-CoV-2.

Анкара заявила, что после введения 29 апреля жестких ограничительных мер инфицированных в республике стало намного меньше. По данным местного минздрава, 16 мая выявлено 10 тысяч 512 заразившихся. А месяц назад было 63 тысячи.

Россия готова оказать Турцию всю необходимую помощь в борьбе с пандемией. Речь, в частности, идет о промышленном производстве вакцины "Спутник V" на территории Турции, пишет ТАСС. Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией 15 апреля. Были отменены все чартерные рейсы и большинство регулярных.