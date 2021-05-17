Турция снимет жесткий локдаун

С понедельника, 17 мая, в Турции завершается полный локдаун, который в стране ввели из-за роста заболеваемости коронавирусом. Ограничения власти будут снимать постепенно.

До лета еще сохранится ежедневный комендантский час с 21:00 до 5:00 и круглосуточный по субботам и воскресеньям. Перемещаться между городами можно в периоды, когда не действует комендантский час. При этом людям старше 65 и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом. Рестораны и кафе будут работать пока только на вынос и на доставку, пишет РИА Новости.

Ограничения комендантского часа по-прежнему не распространяются на туристов, а вот иностранцы, имеющие вид на жительство в Турции, обязаны их соблюдать. Напомним, с 29 апреля в стране закрылись все организации и учреждения, за исключением оперативных служб. Междугородние поездки в этот период были возможны только после получения разрешения от властей. Жителям на время локдауна было предписано находиться дома. Исключения - походы в ближайшие к дому магазины и аптеки.

По данным турецкого минздрава, в минувшее воскресенье подтверждено 10 тысяч 512 новых случаев заболевания коронавирусом. Это в шесть раз ниже максимума с начала пандемии, зафиксированного 16 апреля - 63 082 случая. Общее число заболевших в стране превысило пять миллионов человек - 5 117 374. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости по COVID-19.