Вопрос о дате завершения достройки газопровода "Северный поток - 2" теперь полностью находится в компетенции строителей, все разрешения у них есть. Об этом заявил глава минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии. Разрешение было отозвано в начале мая из-за иска немецкой природоохранной организации NABU, который касался двухкилометрового отрезка газопровода в немецкой зоне.

К нему трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский" должны приступить после достройки датского участка. Ожидается, что баржа "Фортуна" закончит работы в датских водах в течение нескольких дней, судно приступило к укладке труб газопровода в декабре прошлого года. В немецкой зоне ей осталось пройти 11,5 км. Средняя скорость укладки труб "Фортуны" - 300-500 метров в сутки. "Академик Черский" приступил к работам в датской зоне только 27 апреля. К началу мая на этом участке ему предстояло проложить 68,5 км, а в немецкой зоне -16,5 км. Средняя заявленная скорость трубоукладчика - 5 км в сутки, но, по мнению экспертов, после модернизации судна под работы с трубами для "Северного потока" она понизилась до 1-1,5 км в сутки.

80 километров трубопровода осталось проложить для завершения проекта "Северный поток - 2"

Зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин 18 мая заявил, что строительство новых газопроводов в Европу не рассматривается компанией. По его словам, экспортная мощность газотранспортных магистралей в Европу и Китай составляет 330 млрд кубометров, из которых более 60% приходится на Европу. Таким образом, "Северный поток - 2" можно считать последним европейским трубопроводным проектом "Газпрома".