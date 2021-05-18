В Минске обсуждена подготовка к заседанию Совета глав правительств СНГ

Подготовка к предстоящему в белорусской столице 28 мая заседанию Совета глав правительств стран Содружеств была в центре внимания диалога полномочных представителей государств - участников СНГ. Он состоялся во вторник в Исполнительном комитете этой международной организации.

В этот же день, информирует БЕЛТА, участники заседания заслушали отчет о деятельности Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. В ходе подробного обмена мнениями было признано, что со времени своего создания совет доказал свою высокую востребованность и эффективность. Являясь координатором и организатором совместной деятельности стран Содружества в области гидрометеорологии, он успешно обеспечивает выполнение производственных и научно-исследовательских работ в интересах различных категорий потребителей.

По словам руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России Игоря Шумакова, который представлял отчет совета в режиме видео-конференц-связи, его основные усилия будут и в дальнейшем направлены на укрепление сотрудничества национальных служб, гармонизацию нормативных правовых документов, совершенствование методики краткосрочного средне- и долгосрочного прогнозирования погоды, в том числе опасных гидрометеорологических явлений.

Кроме того, представители стран Содружества согласовали в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхома Нематова, а на досрочных выборах в парламент Молдовы - генерального секретаря - руководителя секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Дмитрия Кобицкого.

Очередное заседание Совета постпредов состоится в Бресте 21 июня, уточняет агентство.