В Верховной раде заявили о попытке развязать большую войну в Европе

Арест украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука - часть плана по втягиванию России в войну в Европе, написал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

По мнению Кузьмина, "действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведет Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов - это все элементы втягивания Европы в большую войну".

Также он отметил, что "в геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен спровоцировать Россию на войну. Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине".

Кузьмин подчеркивает, что "Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе".

Кроме того, по словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский "боится Медведчука".

На прошлой неделе Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест, его подозревают в госизмене и "посягательстве на нарушение обычаев войны".