Видео: "мост глупости" оставил без крыши 167 фургонов

В русскоязычных СМИ этот мост называют "мостом глупости", у американцев же он известен как "11 футов и 8 дюймов", а также "консервный нож" и "гильотина на Грегсон-стрит".

Мост построен в 40-х годах и несколько ниже, чем сейчас принято - всем неосторожным грузовикам он срезает крышу. На днях это случилось как минимум в 167-ой раз. Видеозапись происшествия была опубликована на YouTube и на специальном сайте, посвященном мосту.

Мы видим, что водитель белого фургона спешил проехать перекресток, пока горит желтый сигнал светофора, и не обратил внимание на несколько предупреждающих знаков. Правда, датчики, измеряющие высоту проезжающих автомобилей, в данном случае почему-то не сработали. В результате с фургона как ножом срезало крышу, она превратилась в лист гофрированного металла. О возмещении ущерба владельцу грузовика речи не идет - местные страховые уже давно включили в контракты пункт, отказывающий в выплатах жертвам коварного моста.

Интересно, что пару лет назад высота моста была увеличена на 8 дюймов (20 сантиметров) - теперь он не "11 foot 8" (3,56 метра), а "11 foot 8 + 8" (3,76 метра) но аварии, как можно убедиться, все равно продолжаются.