Владельцев эвакуаторов и штрафстоянок обяжут компенсировать ущерб до суда

Группа депутатов предлагает законодательно закрепить обязанность возмещения ущерба в досудебном порядке автовладельцам, чья машина пострадала во время эвакуации или хранения на штрафстоянке. Идея пока еще не внесена в Госдуму, а вынесена на обсуждение экспертным сообществом. Очевидно, что автомобилисты ее поддержат. Но, по мнению юристов, автовладельцам все равно придется бегать по судам, чтобы получить компенсацию.

Так как машины эвакуируют быстро, то не всегда делают это аккуратно. Фото: Александр Корольков

Автомобили нередко страдают при эвакуации. Нередко их разукомплектовывают на штрафстоянках. Мало того, что автовладельцам приходится побегать и потратиться на вызволение своей машины, им еще и чинить ее приходится за свой счет, а потом годами взыскивать ущерб с тех, кто его нанес.

Как говорит один из авторов этой идеи председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено, что перемещение транспортных средств на спецстоянку, их хранение, возврат владельцам, оплата перемещения и хранения осуществляется в порядке, устанавливаемом законами субъектов России. В то же время отсутствует положение о порядке возмещения вреда, причиненного транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении на такой стоянке.

- Ситуации, когда водители, приехав за своим автомобилем после оплаты штрафа, расходов, связанных с перемещением и хранением задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, обнаруживают на нем царапины, сколы, отсутствие колпаков на колесах и другие более серьезные повреждения, происходят довольно часто, - поясняет Ярослав Нилов. - Указание о том, что вред, причиненный транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при его транспортировке или хранении, возмещается в соответствии с законодательством, есть в пункте 12 Правил задержания транспортного средства. Организации, осуществляющие эвакуацию и хранение, часто отказываются добровольно возмещать причиненный вред. Водители вынуждены обращаться в суд, тратя время и деньги. Осмотр машины перед эвакуацией, произведенный в спешке в отсутствие водителя, может не отражать ее реального состояния, тяжба по возмещению вреда может длиться долго.

Владельцы эвакуаторов и штрафстоянок пытаются уйти от ответственности, указывая, что повреждения на автомобиле были до его эвакуации, просто фотографии нечеткие.

Как пояснил корреспонденту "РГ" адвокат Сергей Радько, у эвакуаторщиков задача - быстро увезти машину, пока автовладелец к ней не вернулся. Ведь тогда ее придется снимать с эвакуатора и возвращать хозяину. А это - потерянный доход. Поэтому грузят они машины в спешке и неаккуратно. По правилам они должны ее со всех сторон сфотографировать, но делают это торопливо, на качество снимков рассчитывать не приходится.

Всякий раз владельцы эвакуаторов и штрафстоянок пытаются уйти от ответственности, указывая, что повреждения на автомобиле были до его эвакуации

Но, считает Сергей Радько, закрепление законодательно обязанности таких организаций возместить причиненный ущерб в досудебном порядке ничего не даст. Они по-прежнему будут утверждать, что ущерб причинен не ими. И дело так или иначе все равно сведется к судебному разбирательству.

Вот если бы за отказ в добровольном порядке возместить ущерб были предусмотрены серьезные санкции, как это сделано для страховых компаний, тогда бы это изменило ситуацию.

Напомним, что за несвоевременную выплату или неполное возмещение ущерба на страховщиков накладываются пени, а также штраф в размере половины оспариваемой суммы. В итоге отказ от добровольного возмещения ущерба приводит к тому, что страховщикам через суд приходится платить иногда вдвое, а то и втрое больше. Это хороший экономический стимул для урегулирования проблемы в добровольном порядке.

Дело осложняется тем, что эвакуатор и штрафстоянка могут принадлежать разным юридическим лицам. И вряд ли кто-нибудь из этих юрлиц признает вину в причинении ущерба без суда добровольно. Для затягивания дела они будут готовы спорить даже между собой.

Ситуация по сложности напоминает проблему с управляющими компаниями, которые всячески стараются избежать ответственности за упавшее на машину дерево или лед с крыши, ссылаясь на форс-мажор в виде ураганных ветров. Может, стоит ввести обязательное страхование гражданской ответственности и тех, и других?