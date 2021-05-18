За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах, которые устраивают нежелательные в России организации.

Этот проект дополняет другой, также прошедший ранее первое чтение - о запрете россиянам и юрлицам РФ принимать участие в работе таких иностранных структур.

Пакет поправок подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как объяснил ее глава Василий Пискарев, организации, о которых идет речь, занимаются проведением тренингов, выпускники которых по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки и т.п.

Согласно поправкам в УК, за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций будет грозить ответственность в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет. Также суд может назначить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Такое наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния.

При этом организаторы подобной деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до шести лет.