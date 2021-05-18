Новости

23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
Еще двое учеников казанской гимназии обратились за медпомощью 17:20
Исследование: 90% одноразового пластика в мире выпускают 100 компаний 17:02
Школам Петербурга разрешили провести "последние звонки" на улице 16:43
Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии НАТО 16:38
В Минске обсуждена подготовка к заседанию Совета глав правительств СНГ 16:33
В Оренбуржье в результате поджога дома погибла мать с двумя детьми 16:27
За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки 16:16
МИД РФ: Делимитация границы Армении и Азербайджана снизит напряженность 16:14
Роспотребнадзор оценил угрозу появления "черной плесени" в России 16:06
Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 16:16
Рубрика: Власть

За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах, которые устраивают нежелательные в России организации.

Фото: iStock
Госдума одобрила меры в поддержку семей с детьми

Этот проект дополняет другой, также прошедший ранее первое чтение - о запрете россиянам и юрлицам РФ принимать участие в работе таких иностранных структур.

Пакет поправок подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как объяснил ее глава Василий Пискарев, организации, о которых идет речь, занимаются проведением тренингов, выпускники которых по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки и т.п.

Согласно поправкам в УК, за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций будет грозить ответственность в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет. Также суд может назначить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Такое наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния.

При этом организаторы подобной деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до шести лет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы