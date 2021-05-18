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18.05.2021 12:40
Рубрика: Культура

Завершился Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева

Текст: Мария Бабалова
На сцене Большого зала столичной Консерватории Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра дали финальный концерт юбилейного ХХ Пасхального фестиваля. Вечер, где прозвучали сочинения Скрябина, Стравинского, Прокофьева и Щедрина, завершил фестивальный марафон в 26 дней.

За два десятилетия своей истории фестиваль уже давно "перерос" собственное название: форум стартовал еще до Страстной седмицы, а большинство его концертов проходили в тысячах километрах от Москвы. И к моменту торжественного открытия в Пасхальное воскресенье, по факту, Мариинский оркестр в рамках фестиваля уже побывал в 11 регионах страны от Томска до Казани, от Челябинска до Кирова и от Красноярска до Ярославля. Всего же за время фестивальных гастролей мариинцы с Валерием Гергиевым побывали в 28 городах, доехав даже до Салехарда - единственного города в мире, что расположен непосредственно на Полярном круге. И, как правило, в каждом городе, а то и в разных, было дано по два концерта в день. Своеобразный рекорд был поставлен в Москве - три концерта за день в зале "Зарядье" с пианистами Денисом Мацуевым, Сон Чжин Чо и Даниилом Трифоновым.

Фото: "Фонд Валерия Гергиева"
Под занавес Пасхального фестиваля в Москве покажут "Турандот"

В этом году, впервые в истории фестиваля, традиционный, очень важный концерт в день Победы на Поклонной горе был перенесен в концертный зал по причине пандемических условностей. Впрочем, Валерий Гергиев, как никто другой умеет преодолевать любые ограничения и трудности. Как тут не вспомнить, что даже в прошлом году, несмотря на всеобщий карантин и локдаун, Пасхальный фестиваль не был отменен, а просто состоялся с опозданием, в конце лета, объединяя музыкой растерянные и изолированные города, и даря людям уверенность, что жизнь обязательно вернется в привычное русло.

И масштабная афиша нынешнего фестиваля, где кроме симфонической, есть хоровая и звонильная программы (исчезла лишь камерная), поражает своим размахом. И хотя на нынешнем фестивале не было премьер: концерты были собранием исполнений из фирменного репертуара Симфонического оркестра Мариинского театра, Валерий Гергиев каждый раз мастерски сохранял интригу, держа программу каждого выступления в тайне, как говорится, "до третьего звонка". Но что имеет особую, миссионерскую ценность, в этом году на маршруте фестиваля было особо много городов, где нет консерваторий и оперных театров, где ни разу не звучало, например, ни одной симфонии Антона Брукнера или музыки Игоря Стравинского.

Но Валерий Гергиев изменил бы себе, если бы остался в рамках даже тех обстоятельств и событий, что сам создал. И, похоже, в этом году родилась новая традиция Пасхального форума - звездный постскриптум или бонус. На следующий день после закрытия фестиваля Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра исполнили в "Зарядье" оперу Пуччини "Турандот" с Анной Нетребко, Ириной Чуриловой, Юсифом Айвазовым в главных партиях.

А уже совсем скоро, в конце мая, в Петербурге откроется другой фестиваль под руководством Валерия Гергиева - "Звезды белых ночей". 28 и 29 мая ожидается премьера оперы Чайковского "Орлеанская дева" в постановке Алексея Степанюка, 26 и 27 июня - "Лакме" Делиба от режиссера и сценографа Изабель Парсьо-Пьери, а 11 июля - вечер на музыку Стравинского ("Байка", "Мавра", "Поцелуй феи"), и множество выступлений знаменитостей. Например, Пласидо Доминго представит свою родную сарсуэлу на мариинской сцене. Но это уже совсем другая история.

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