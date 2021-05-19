- Суррогатное материнство для иностранцев - криминальная индустрия, - считает руководитель патриаршей комиссии по делам семьи иерей Федор Лукьянов. - Уголовные дела доказали, что неизвестна судьба десятков тысяч детей. Они стали товаром.

В пример он привел Санкт-Петербург: 12 случаев отказа от суррогатных детей гражданами Китая. Основание - подозрение, будто малыши могут быть "заражены коронавирусом". Заказчик из Бельгии отказался от ребенка потому, что он, с его точки зрения, "оказался некачественным". Выход, который предлагает Русская православная церковь, - усыновить как суррогатных, так и тех детей, от которых отказываются матери. Как сообщил Федор Лукьянов, более 18 000 приходов РПЦ могут усыновить брошенных и суррогатных детей. "Мы готовы принять всех, - заметил Лукьянов, - в каждом приходе есть до 20 семей, желающих принять одного-двух детей. Приход станет домом для ребенка. Ведь приходы устроены по семейному типу".

Мнения по поводу инициативы РПЦ разделились. Сторонники права женщин на аборт полагают, что государство должно создавать условия для желания женщин рожать. Минздрав приводит цифры: число сделавших аборт с 722 тысяч в 2014 году сократилось до 450 тысяч в 2020-м. За 5 лет произошло снижение числа абортов на 35 процентов.

В каждом приходе есть до 20 семей, готовых принять одного-двух детей. Приход станет семьей для ребенка

- Тенденция дает надежду, но проблема остается, - считает депутат Госдумы Инга Юмашева, - поэтому предложение Патриарха Кирилла - спасение для женщин. Это шанс родить и, если женщина не хочет отдавать ребенка, можно жить с ним в кризисном центре РПЦ, где ей помогут поднять малыша, найти работу или временное жилье.

Как сообщили парламентарии Инга Юмашева и Николай Земцов, они намерены в весеннюю сессию внести на рассмотрение Госдумы два проекта закона - о запрете вывоза суррогатных детей для иностранцев и о праве церковных приходов усыновлять оставленных детей. Как заметил Земцов, до 500 тысяч нерожденных детей может спасти и растить церковь.

И иерей Федор Лукьянов, и парламентарии убеждены, что параллельно надо совершенствовать закон о репродуктивных технологиях. "Нужен закон о биоэтике и биобезопасности, - считает Николай Земцов. - Наука подошла к возможности синтезирования людей. Это требует контроля. Иначе мы рискуем получить монстров".

Справка "РГ"

Напомним, что выступая накануне на IX Парламентских встречах в Госдуме, патриарх Кирилл заявил: "Убежден, что задача сбережения народа не соответствует доступным так называемым услугам российских суррогатных матерей для иностранцев. Притом что само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны".