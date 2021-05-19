Оборонное ведомство США запустит специальную программу, которая будет непрерывно вести мониторинг аккаунтов американских военных в социальных сетях, выявляя признаки политического экстремизма в их записях. В частности, программа будет использовать ключевые слова для анализа записей и выявления потенциально опасных взглядов.

Само по себе использование соцсетей для поиска экстремистов практикуется достаточно широко, но поголовная слежка в режиме 24/7 за своими военнослужащими для Америки в новинку. Тем более что раньше военное ведомство критически отзывалось об идеях, предполагающих слежку за политическими взглядами служащих. Столь тотальный контроль, как отмечает ресурс The Intercept, вызывал вопросы относительно его конституционности, включая возможные нарушения первой поправки к Основному закону США, которая запрещает идейную цензуру в госструктурах. Вопросы о границах между свободой взглядов и экстремизмом уже возникли при подготовке списка ключевых слов. Чтобы обойти ограничения в этой сфере, которые накладываются на госструктуры, в Пентагоне планируют заключить контракт с частной фирмой, чьи специалисты и будут вести мониторинг.

Такие ухищрения не редкость для американских спецслужб, которые ищут пути обхода ограничений, накладываемых на них законодательством и контролирующими органами. Например, по данным The Intercept, Секретная служба США просто покупала у частных контор базы данных о телефонных звонках американцев, в то время как для сбора таких данных самими спецслужбами был бы необходим судебный ордер. Отмечается, что пока неизвестно, были ли члены Конгресса, осуществляющие надзорные функции, поставлены в известность о планах Пентагона.

Конституционность слежки за соцсетями служащих вызывает вопросы, но руководство Пентагона это не смущает

Эта программа - часть более широкой стратегии ведомства по предотвращению внутреннего экстремизма в рядах солдат дяди Сэма. В апреле министр обороны Ллойд Остин создал специальную рабочую группу, которая как раз и занимается разработкой и внедрением инструментария для скрининга социальных сетей, включая "машинные алгоритмы и обработку языка общения". Отчасти эти действия стали реакцией властей на участие нескольких действующих и бывших военнослужащих в потрясших всю страну беспорядках у Капитолия 6 января.

Между тем

Сегодня многие работодатели в мире тщательно изучают потенциальных сотрудников в соцсетях прежде, чем взять их на работу. По данным опроса, проведенного порталом LiveCareer, 80 процентов хедхантеров смотрят на аккаунты кандидатов прежде, чем принять решение о найме. Главным образом их интересуют публикации, которые делает человек, описание его профиля, фотографии, комментарии к другим постам и те аккаунты, на которые он подписан. Участники опроса заявили, что есть четыре основных "тревожных звоночка", при обнаружении которых они много раз подумают, прежде чем брать человека на работу. Первое - это оставляемые кандидатом дискриминационные комментарии, связанные с расой, полом или религией. Второе - провокационные или неуместные материалы. Третье - публикации об употреблении наркотиков или алкоголя. И четвертое - контент, очерняющий бывших коллег или работодателей. Кроме того, согласно опросу компании CareerBuilder, 47 процентов работодателей вообще не склонны приглашать человека на собеседование, если не смогут найти его в интернете.

Почти половина работодателей продолжает присматривать за соцсетями сотрудников и после приема на работу, а каждая десятая компания делает это ежедневно. 34 процента участников опроса заявили, что делали выговор или даже увольняли работника после того, как находили у него в соцсетях неприемлемый контент.

Подготовила Диана Ковалева