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Рубрика: Экономика

Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля

Курс рубля сможет укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Маслов. По его словам, это произойдет в случае, если пандемия коронавируса будет побеждена, и сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый "взрывной рост".

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Названы страны, валюты которых находятся на грани обвала

Эксперт напомнил о геополитике и сложных отношениях с Европой и США. "То что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле, - цитирует Маслова "Прайм". - А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам - если спрос восстановится к концу года, он также укрепится".

Ранее сообщалось, что российские банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов. В апреле было одобрено рекордное количество денежных займов клиентам. Еще в марте Банк России зафиксировал заметное ускорение розничного кредитования. Участники рынка выдали ссуды на один триллион рублей. В апреле уровень одобрения заявок составил 37 процентов, благодаря чему россияне получили еще 1,3 триллиона рублей. Таких цифр не было с лета 2019 года.

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