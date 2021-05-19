Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина

Динамика курса биткоина зависит от мифов, которые придумывают создатели криптовалюты. Такое мнение высказал аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский, комментируя падение цены виртуальной валюты более чем вдвое от уровня апреля.

"Весь взлёт биткоина начался с того, что PayPal стал принимать его к расчёту с осени прошлого года, это выглядело как очередная волна легализации, потом туда набежали хедж-фонды, создали миф, что это цифровое золото", - приводит слова Голубовского RT.

По его словам, теперь аналитикам предстоит наблюдать, будет ли придуман "новый миф" для поддержки курса биткоина, который сам по себе "как платёжная система несостоятелен".

"Либо эта тема умрёт совсем... Может быть, это падение задержится, и после этого могут устроить очередное ралли вверх", - отметил эксперт.