Биткоин обновил трехмесячный минимум после слов Илона Маска

Одна фраза Илона Маска, опубликованная в Twitter, обвалила курс биткоина до трехмесячных минимумов. Американский предприниматель допустил, что возглавляемая им компания Tesla может продать свои запасы криптовалюты.

Как пишет Bloomberg, один из пользователей соцсети написал, что держатели биткоинов будут расстроены, когда узнают о продаже Tesla биткоин-активов. "В самом деле",- ответил Маск.

В результате курс криптовалюты обвалился сразу на 10 процентов - до 42,7 тысячи долларов (данные платформы CoinDesk на 8:45 мск). В последний раз криптовалюта торговалась на уровне ниже 45 тысяч долларов в феврале.

Именно покупка биткоинов Tesla спровоцировала в феврале резкий скачок курса криптовалюты. Тогда американская компания объявила о покупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Тогда Илон Маск заявил, что его компания начинает инвестировать в цифровые активы.

Впрочем, 10 мая Маск сообщил, что Tesla приостанавливает прием криптовалюты в качестве оплаты за электрокары. В результате криптовалюта уже тогда подешевела на 15 процентов.