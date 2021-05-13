Tesla приостановила использование биткоинов для покупки машин

Американская компания Tesla приостанавливает использование биткоина для приобретения производимых ею автомобилей из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

"Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива", - написал Маск в Twitter.

Напомним, в конце марта глава концерна сообщил, что электромобили станет возможно купить за биткоины. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей, а также связанных с ними технологий.

Ранее сообщалось, что на электрокарах Tesla в будущем может появиться система, которая будет определять, правильно ли пристегнут водитель и пассажиры. Если нет, то машина не тронется с места. Пока же автомобиль достаточно легко "обмануть", когда речь идет об использовании ремней безопасности. Изменить ситуацию позволит запатентованная компанией система Improper Seatbelt Usage Detection.