Tesla придумала, как заставить пристегиваться правильно

На электрокарах Tesla в будущем может появиться система, которая будет определять, правильно ли пристёгнут водитель и пассажиры. Если нет, то машина не тронется с места.

В настоящее время автомобиль достаточно легко "обмануть", когда речь идёт об использовании ремней безопасности: кто-то, чтобы отключить сигнализатор, покупает заглушки, которые вставляются в замок для ремней, кто-то пристёгивается и прокидывает ремень за спиной. Система Improper Seatbelt Usage Detection (ISUD), запатентованная Tesla, не позволит начать движение, если ремень не пристёгнут должным образом.

В сиденья и сами ремни встроены датчики, которые определяют правильность использования средства безопасности. В случае, если система поймет, что что-то не так, на экран информационно-развлекательного комплекса будет выведено сообщение, также можно будет настроить отправку предупредительного сообщения на смартфон или же предупреждение звуковым сигналом.

О серийных перспективах ISUD не сообщается, но система может повысить уровень безопасности, что особенно актуально в преддверии появления машин с полностью автономным управлением.