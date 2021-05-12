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12.05.2021 09:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla придумала, как заставить пристегиваться правильно

Текст: Константин Руссов
Фото: US Patent Office Фото: US Patent Office
Фото: US Patent Office

На электрокарах Tesla в будущем может появиться система, которая будет определять, правильно ли пристёгнут водитель и пассажиры. Если нет, то машина не тронется с места.

Фото: iStock
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В настоящее время автомобиль достаточно легко "обмануть", когда речь идёт об использовании ремней безопасности: кто-то, чтобы отключить сигнализатор, покупает заглушки, которые вставляются в замок для ремней, кто-то пристёгивается и прокидывает ремень за спиной. Система Improper Seatbelt Usage Detection (ISUD), запатентованная Tesla, не позволит начать движение, если ремень не пристёгнут должным образом.

В сиденья и сами ремни встроены датчики, которые определяют правильность использования средства безопасности. В случае, если система поймет, что что-то не так, на экран информационно-развлекательного комплекса будет выведено сообщение, также можно будет настроить отправку предупредительного сообщения на смартфон или же предупреждение звуковым сигналом.

О серийных перспективах ISUD не сообщается, но система может повысить уровень безопасности, что особенно актуально в преддверии появления машин с полностью автономным управлением.

#Tesla