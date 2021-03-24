Электромобили Tesla теперь можно купить за биткоины

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Илон Маск уже заявлял, что скоро Tesla начнёт принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию. Сегодня глава компании на своей странице в Twitter объявил о том, что теперь электромобили Tesla можно приобрести за цифровую валюту. За пределами США возможность оплаты биткоинами станет доступна позже в текущем году.

Как отметил Маск, американский автопроизводитель использует внутреннее программное обеспечение с открытым исходным кодом и напрямую управляет биткоин-узлами. При этом биткоин, выплаченный Tesla, будет сохранен именно как биткоин, а не конвертирован в фиатные денежные средства.

Напомним, что с 8 февраля 2021-го Tesla начала инвестировать в цифровые активы на долгосрочной основе. Тогда действия компании спровоцировали скачок курса криптовалюты биткоин до нового рекорда.

В январе Tesla представила обновлённые Model S и Model X. В данный момент компания работает над глобальной недорогой моделью, которая получит форму компактного городского хэтчбека.