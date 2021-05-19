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19.05.2021 17:30
Рубрика: Власть

Находчивость - не порок

Ассоциация юристов разъяснила: присвоение находки - не кража
Текст: Владислав Куликов
Ассоциация юристов России сделала крайне важное разъяснение: присвоение находки, строго говоря, не является кражей. Но это не значит, что забирать можно все, что плохо лежит, где угодно и когда угодно.
Если вещь потеряна хозяином на дне моря, забрать ее себе не преступление. Фото: Gettyimages Если вещь потеряна хозяином на дне моря, забрать ее себе не преступление. Фото: Gettyimages
Если вещь потеряна хозяином на дне моря, забрать ее себе не преступление. Фото: Gettyimages

Например, если "найти" кем-то забытую сумку на полу вокзала, оправдаться перед судом не получится. Это типичная кража. Потому что на вокзале сумки не теряют, их забывают. С юридической точки зрения это принципиальная разница. "Под находкой нужно понимать вещь, которую собственник или другой владелец потерял, а другое лицо нашло", - пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Поэтому, протягивая руки к чужим вещам, надо прежде всего задаться вопросом: они потеряны или забыты?

"Если забытая вещь находится в месте, известном собственнику или владельцу, и он имеет возможность за ней вернуться или иным способом ее получить, лицо, присвоившее эту вещь, совершает кражу", - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Разъяснение прозвучало в рамках масштабного проекта АЮР "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса", который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Вопросы поступают потоком. А проблема, как отличить находку от кражи, - одна из остроактуальных.

Найти кольцо на полу в метро - находка, а взять телефон, забытый кем-то в кафе, уже кража

"Под определением "потерянная вещь" понимается предмет, не имеющий идентификационных признаков принадлежности и находящийся в месте, которое собственнику или владельцу не известно, - говорит Мария Спиридонова. - Так, например, потерянные в общественном месте, не известном собственнику, часы, драгоценное украшение либо иная вещь, не имеющая признаков принадлежности определенному лицу, для нашедшего их являются находкой".

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Иными словами, найти кольцо на полу в метро - типичная находка. Забрать его себе не очень красивый поступок, но все-таки не кража. Хотя воспитанный человек прежде всего отнесет вещь в бюро находок.

"Однако завладение имуществом, оставленным, к примеру, при совершении банковских операций возле банкомата, в большинстве своем квалифицируется судами как кража, поскольку местонахождение имущества бесспорно свидетельствует, что его забыли, а не потеряли. А значит, оно находится в обладании собственника, который знает, где он его оставил, и впоследствии возвращается за ним, - говорит юрист. - Также оставленный в общественном месте, известном собственнику, например кафе, ресторане, автобусе, метро, мобильный телефон находкой являться не может, поскольку телефон имеет идентификационные признаки принадлежности".

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