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19 мая 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 19 мая 2021 года № УГ-234 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 13 (Министерству образования и науки Республики Башкортостан и администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"- осуществлять контроль за исполнением пункта 14 настоящего Указа дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями.";

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. В дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора, включая ограничение посещений (разрешается посещение родителями (законными представителями) обучающихся при наличии у родителя (законного представителя) паспорта, иного документа, удостоверяющего личность (для законного представителя также документа, подтверждающего полномочия законного представителя), свидетельства о рождении (паспорта) ребенка), при этом:

- в закрытых помещениях утренники, последние звонки с участием родителей (законных представителей) обучающихся могут проводиться при наличии у родителя (законного представителя) также одного из следующих документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в электронном либо распечатанном виде;

справки медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-2019, в том числе компонентом I вакцины против COVID-2019;

справки медицинской организации о наличии титров антител к COVID-2019 выше 2 единиц, выданной в течение одного месяца до утренника, последнего звонка;

справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного с 20 мая 2021 года включительно, в электронном либо распечатанном виде;

справки медицинской организации о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной с 20 мая 2021 года включительно;

- на открытом воздухе утренники, последние звонки с участием родителей (законных представителей) обучающихся могут проводиться при ношении ими средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдения социального дистанцирования;

- по решению руководителя организации на утренники, последние звонки, проводимые в закрытых помещениях, могут быть допущены родители (законные представители) обучающихся без предъявления указанных медицинских документов при строгом выполнении правил поведения, установленных настоящим Указом, и санитарно-противоэпидемических мероприятий (входная термометрия, ношение средств индивидуальной защиты (масок), социальное дистанцирование, дезинфекция контактных поверхностей, обеззараживание воздуха и др.).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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