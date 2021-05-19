"Беспилотник" Lada Vesta ни разу не врезался и продолжает работу

В апреле стало известно, что Первая городская больница №1 им. Н. Пирогова сменила беспилотный Ford на универсал Lada Vesta, опытная эксплуатация которой продолжается.

Функция "беспилотника" - перевозить контейнеры с анализами между корпусами. За месяц было перевезено около 400 контейнеров, пробег составил более 120 километров, сообщает Дептранс Москвы.

МосТрансПроект и МАДИ занимались реализацией идеи по внедрению отечественного "беспилотника", сертификацию автомобиля проводил НАМИ. Несмотря на то, что автомобиль способен самостоятельно передвигаться по территории ГКБ №1, по правилам за рулём должен находиться человек, который в случае возникновения нештатной ситуации возьмёт управление машиной на себя.

Внешне "беспилотник" на базе Vesta SW отличается дополнительным оборудованием на крыше и в салоне, на кузов нанесены наклейки "Это "беспилотник", на заднем стекле размещён специальный знак "А".