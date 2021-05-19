Новости

Лавров прибыл в Рейкьявик, где вскоре встретится с Блинкеном 20:55
Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19 20:55
СМИ: Госдеп отказался вводить санкций против "Северного потока-2" 20:54
Грызлов: Киев реализует политику радикальных украинских националистов 20:39
Умерла актриса Галина Новожилова 20:32
На Урале грузовик протаранил девять легковушек 20:31
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 20:23
Подозреваемый в тройном убийстве у вокзала в Екатеринбурге умер в больнице 20:19
COVID атакует "Евровидение": Исландия тоже не споет на Ahoy Arena 20:00
Производители мороженого предложили отложить маркировку до 1 сентября 19:55
Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается 19:50
Актер Николай Сличенко попал в реанимацию в Москве 19:45
Нарышкин: Запад готовит против РФ обвинения в антипрививочной пропаганде 19:25
Гречка и черный чай подорожали за неделю больше других продуктов 19:19
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу 19:18
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми 18:57
"Паркетник" Volkswagen Taigo сфотографировали без камуфляжа 18:30
Глава Минпромторга прокомментировал слияние торговых сетей в России 18:18
Киностудия "Ленфильм" открывает лабораторию для дебютантов 18:08
Продажи ключевых запчастей автомобилей выросли на 30% 18:00
Аграриям пообещали оформлять господдержку "в один клик" 17:56
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 17:55
"Ведомости" сменили главного редактора 17:46
Предвыборный съезд "Единой России" пройдет 19 июня 17:44
Задушивший стюардессу москвич получил 9 лет строго режима 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 20:55
Рубрика: Власть

Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

19 мая Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства сообщило, что добровольную вакцинацию первым компонентом препарата "Спутник V" в армии и на флоте прошли 853 390 человек.

Это не только военнослужащие, но также члены их семей и гражданский персонал воинских частей и учреждений. "На текущий момент в Вооруженные Силы РФ поставлено 855 965 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции", - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что только за последние сутки после лечения выздоровели от коронавируса 37 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 33,3 тысячи человек.

Кроме того, более 115,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

Фото: REUTERS/Remo Casilli
Привитые от коронавируса в мире получают все больше прав

На сегодняшний день 287 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 230 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двое лечатся у гражданских медиков. Еще 55 изолированы на дому. Эти цифры постоянно сокращаются. Причем у абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 11 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 67 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 924 человека, 213 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 21,8 тысячи пациентов, более 7,1 тысячи из которых гражданские жители. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается
В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Росстат заявил о готовности перенести перепись населения на осень
Социалист Николай Платошкин получил пять лет условно
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы