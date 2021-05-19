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19.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Что нужно знать, прежде чем брать кредит

Текст: Роман Маркелов
В России де-факто идет кредитный бум: по данным Frank RG, в апреле российские банки выдали кредитов на рекордные с 2014 года 1,3 трлн рублей. Заемщики активно кредитуются не только в банках, но и в микрофинансовых организациях.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В Банке России называют нынешний уровень долговой нагрузки на физлиц "исторически высоким". Так, показатель долговой нагрузки граждан на макроуровне (отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) увеличился до 11,7% к началу года - это рекорд за все время наблюдений. В долги жителей России еще с прошлого года вгоняет пандемия коронавируса и ее последствия - в первую очередь, сокращение доходов граждан. Дополнительным фактором роста спроса на заемные деньги стали низкие ставки.

О том, какие факторы обязательно надо учитывать, прежде чем обратиться за кредитом, чтобы не оказаться потом в долговой яме, рассказал "Российской газете" специалист по финансовой грамотности.

Максим Кваша, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Первое, и наверное, главное, о чем надо подумать, собираясь взять потребительский кредит, - действительно ли он вам нужен, нельзя ли без него обойтись. Экономическая суть кредита - перенос будущего потребления на сегодня. А проценты по кредиту - плата за эту операцию. То есть на самом деле приходится думать - чем вы готовы пожертвовать в будущем ради удовлетворения сегодняшних потребностей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Второе - дадут ли вам кредит. Имеет смысл проверить свою кредитную историю, поинтересоваться своим кредитным рейтингом. Например, в банковском приложении или в банке, который выпустил вашу зарплатную карту. Неприятно, если в банковском кредите вам откажут и придется обращаться в микрофинансовую организацию - это, по сути, отчаянный поступок. В этой ситуации лучше еще раз подумать - может, можно потерпеть и обойтись без заемных денег.

Третье - какой кредит вы собираетесь взять. Если вам нужны деньги ненадолго, лучше всего подойдет кредитная карта. Если уложиться в рамки льготного периода (обычно 50 дней, но бывает и больше), деньгами банка получится воспользоваться бесплатно. Если на несколько месяцев или лет - классический потребительский кредит.

Четвертое - сможете ли вы его обслуживать, не отказывая себе в самом необходимом. "Вписываются" ли платежи по кредиту в ваш бюджет. Имеет смысл оценить и свой показатель долговой нагрузки (отношение платежей по всем кредитам к доходам). Высоким считается показатель в 50%, но уже и при 30% большинству становится трудно обслуживать кредиты.

И наконец, последнее - стоит обдумать план на случай "что-то пошло не так", если не получится обслуживать кредит. С какими жизненными планами придется расстаться, какую собственность можно будет продать, какие долги реструктурировать.

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