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19.05.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Возмещение на отдых

Детский кешбэк за путевку в лагерь запустят 25 мая
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Программа детского кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному Собранию. Получить компенсацию половины стоимости путевки смогут дети, отдыхающие в лагерях, а вот экскурсионные группы под действие программы не попали, указывают представители туриндустрии.
Культурно-познавательные и другие туры, детские туры пока в программу кешбэка не вошли. Фото: РИА Новости Культурно-познавательные и другие туры, детские туры пока в программу кешбэка не вошли. Фото: РИА Новости
Культурно-познавательные и другие туры, детские туры пока в программу кешбэка не вошли. Фото: РИА Новости

Ростуризм уже подготовил проект постановления правительства для запуска программы. По ее условиям россиянам будут возмещать 50% стоимости оплаченного турпродукта для детей, то есть путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления. Но при этом вернут не более 20 тыс. руб. Как ранее пояснял Чернышенко, возможностями программы воспользуются 357 тыс. детей.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Путин поручил подумать над кешбэком для уже купивших путевки в лагеря

Программа детского кешбэка в ее нынешнем виде имеет серьезные ограничения, говорят представители туриндустрии. "Дети с большей охотой хотели бы путешествовать по другим регионам России, побывать в Москве, Санкт-Петербурге, посмотреть своими глазами Волгу, Енисей, Байкал, посетить известные музеи, заповедники. Но, к сожалению, экскурсионные путешествия детских организованных групп не попали в программу кешбэка", - поясняет руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Программа не оставляет возможности получить кешбэк туроператорам и турагентам. При этом именно они на местах формируют турпродукт, создают экологические тропы, развивают и продвигают направления, отмечает вице-президент Общенационального союза гостеприимства Алексей Волков. Во-первых, стоит создать условия для инвесторов, которые могли бы восстановить запущенные детские лагеря, говорит он. Во-вторых, необходимо разграничить понятия детского отдыха и детского туризма и поддержать, в том числе через кешбэк также экскурсионные туры.

Программу кешбэка стоит в будущем распространить на детские путешествия, познавательные туры, считают представители туриндустрии

На детский кешбэк выделили 4 млрд рублей. Вместе с детским туризмом в общей сложности нужно около 10 млрд рублей. Эти деньги полностью вернутся в экономику - в музеи, гостиницы, транспортные компании. В нацпроект к планируемым 5 млрд рублей на обычный кешбэк стоит добавить еще 5 млрд рублей на детские путешествия, считает Волков.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Отдых детей в летних лагерях

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